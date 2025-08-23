О нас

В России ждут резкого падения урожая гречихи

В России ждут резкого падения урожая гречихи Из-за плохих погодных условий и экономических вызовов урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35%.
В регионе
23 августа 2025 г. 06:05
В России ждут резкого падения урожая гречихи

Из-за плохих погодных условий и экономических вызовов урожай гречихи в России по итогам 2025 года может сократиться на 35%.

Как передает Report, об этом сообщает газета "Известия".

По данным аналитиков-аграриев АБ-Центра, сборы гречихи в 2025 году снизятся по сравнению с прошлым годом - до 788 тысяч тонн, что будет минимумом с 2019 года. В 2023 году в России собрали один из рекордных урожаев гречихи - 1,6 млн тонн, а в прошлом 1,2 млн тонн.

Согласно информации Росстата, в 2025 году были сокращены посевные площади под гречиху, они составили только 746,4 тыс. га, что на 32,3% меньше, чем годом ранее. Это самый низкий уровень посевной площади за последние 22 года, утверждает издание.

По словам профессора кафедры экономической безопасности и управления рисками Финансового университета при правительстве РФ Надежды Капустиной, на урожайность культуры повлияло то, что выпавшие осадки распределились неравномерно.

Другой причиной стали экономические вызовы, утверждает профессор финансового университета при правительстве России Марина Мельничук. Например, избыток предложения: аграрии за последние годы наращивали производство и накопили огромные запасы гречихи.

"Эксперты заверили: крупы хватит на всех — не стоит ждать даже точечного дефицита продукции. В России солидные накопленные запасы, к тому же нет проблем с импортом из соседних стран", — говорится в публикации.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке KİV: Rusiyada bu il qarabaşaq məhsulu 35% azala bilər

Экслюзивные новости

ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
ГЭЦ: Результаты зачисления в вузы будут объявлены на следующей неделе
21 августа 2025 г. 14:32
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
ЕС готов к участию в новых транспортных инициативах на Южном Кавказе - ЭКСКЛЮЗИВ
21 августа 2025 г. 11:38
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
ОБСЕ: Финляндия в качестве действующего председателя начнет консультации по закрытию Минской группы - ЭКСКЛЮЗИВ
14 августа 2025 г. 10:55
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
Названо число инфицированных ВИЧ за 7 месяцев этого года
14 августа 2025 г. 10:50
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
Названо число женщин, родивших с помощью ЭКО в Азербайджане в 2024 году
8 августа 2025 г. 16:13
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
Moody’s: Долларизация кредитного портфеля банков Азербайджана больше не представляет существенного риска
8 августа 2025 г. 13:37
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
Moody’s: Банковский сектор Азербайджана готов к новым вызовам
8 августа 2025 г. 12:08
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
Moody’s ожидает дальнейшей консолидации банковского сектора Азербайджана
8 августа 2025 г. 10:18
В Сумгайыте планируется запуск производства зеленого водорода
В Сумгайыте планируется запуск производства "зеленого" водорода
7 августа 2025 г. 12:17
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода
Румынский министр: Black Sea Energy может стать основой для экспорта “зеленого водорода"
6 августа 2025 г. 18:46

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi