 Наверх

В России закрыли организацию за пособничество террористической группировке PKK/YPG-PYD

В России закрыли организацию за пособничество террористической PKK/YPG

Верховный суд Адыгейской Республики России за пособничество террористической группировке PKK/YPG-PYD закрыл общественное объединение "Беритан", которое, как утверждалось, защищало права курдских женщин.

Как передает Report, информацию об этом распространил Hurriyet.

"Общество было закрыто за осуществление политической деятельности. Это противоречило его уставу и закону России о построении гражданского общества", - подчеркивается в заявлении суда.

Сообщается, что под видом "защиты прав женщин" эта организация делала заявления политического характера об акциях Демократической партии Курдистана в Ираке, а также антитурецкие заявления.

Общественное объединение "Беритан" было учреждено в 2015 году в Белойском районе Адыгейской Республики РФ. 

Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Эта новость также доступна на других языках:

Другие новости из категории

Последние новости

Последние новости



Orphus sistemi
facebook
Подписывайтесь на страницу в Facebook и будьте в курсе всех интересных и актуальных новостей
Спасибо, мне уже нравится!