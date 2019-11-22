В России закрыли организацию за пособничество террористической группировке PKK/YPG-PYD

Верховный суд Адыгейской Республики России за пособничество террористической группировке PKK/YPG-PYD закрыл общественное объединение "Беритан", которое, как утверждалось, защищало права курдских женщин.

Как передает Report, информацию об этом распространил Hurriyet.

"Общество было закрыто за осуществление политической деятельности. Это противоречило его уставу и закону России о построении гражданского общества", - подчеркивается в заявлении суда.

Сообщается, что под видом "защиты прав женщин" эта организация делала заявления политического характера об акциях Демократической партии Курдистана в Ираке, а также антитурецкие заявления.

Общественное объединение "Беритан" было учреждено в 2015 году в Белойском районе Адыгейской Республики РФ.