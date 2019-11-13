В России депутат закрасил памятную доску армянскому фашисту Гарегину Нжде

Депутат городской Думы Армавира Краснодарского края России Алексей Виноградов закрасил памятную доску армянскому фашисту Гарегину Нжде, установленную на территории армянского храма, сообщает Report cо ссылкой на РУСАРМИНФО.

По словам А. Виноградова, 11 ноября истек срок, в течение которого городские власти обещали демонтировать памятную доску, но этого не сделали, и он "решил вопрос самостоятельно".

"Мириться с таким положением вещей депутат Виноградов не стал и выразил свою активную гражданскую позицию, закрасив черной краской мемориальную доску Гарегину Нжде", — сообщает информационное агентство "Красная весна".

Ранее депутат Госдумы России Леонид Калашников заявил, что будет настаивать на демонтаже памятной доски Гарегину Нжде в Армавире.