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    В России зафиксирован новый случай вируса Зика

    Вирус завезен туристом, вернувшимся из Мексики

    Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В России зафиксирован новый случай вируса Зика. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила  глава Роспотребнадзора Анна Попова.

    По ее словам, вирус завезен туристом, вернувшимся из Мексики. 

    В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора сообщала, что в России было 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

    Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.

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