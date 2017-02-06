Баку. 6 февраля. REPORT.AZ/ В России зафиксирован новый случай вируса Зика. Как сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости, об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, вирус завезен туристом, вернувшимся из Мексики.

В ноябре прошлого года глава Роспотребнадзора сообщала, что в России было 13 случаев завоза лихорадки Зика из зоны Карибского бассейна.

Лихорадка Зика — острая инфекционная болезнь обезьян, которая иногда передается человеку через комаров и характеризуется лихорадкой. Вирус наиболее опасен для беременных женщин, поскольку предполагается, что он вызывает у плода микроцефалию с потенциальными тяжелыми поражениями мозга.