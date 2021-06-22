В России зафиксировали новый антирекорд - 546 смертей из-за COVID-19 за сутки

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 715, до 5 350 919, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса

Число случаев COVID-19 в РФ выросло на 16 715, до 5 350 919. Как сообщает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом заявили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 16 715 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 2 455 (14,7%) без клинических проявлений", - говорится в сообщении.

Добавляется, что за все время в стране зарегистрировано 5 350 919 случаев заболевания. Темп прироста составляет 0,31%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 546 против 440 днем ранее и оказалось максимальным с 11 февраля.

Всего из-за нового заболевания, по данным штаба, в стране умерли 130 347 человек.