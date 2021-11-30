В России за сутки число заразившихся COVID-19 превысило 32,6 тыс.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, это минимум с 15 октября.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 32 648 случаев, это минимум с 15 октября.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, общее количество инфицированных с начала пандемии увеличилось до 9 636 881.

В относительном выражении прирост составил 0,34%, сообщили в Оперштабе.

Число вылечившихся после коронавируса россиян возросло за сутки на 33 442. Всего уже выздоровели 8 329 253 человека. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, составляет 86,4% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 1 229 против 1 209 днем ранее. Всего с начала пандемии умерли 275 193 пациента.

Условная летальность заболевания выросла до уровня 2,86%.