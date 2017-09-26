В России выявили организатора "телефонного терроризма"

Баку. 26 сентября. REPORT.AZ/ Российские спецслужбы выявили организатора волны ложных сообщений о минировании государственных учреждений, объектов социальной и торговой инфраструктуры по всей стране, передает Report со ссылкой на российские СМИ.

Им оказался боевик из террористической организации "Исламское государство" ("ИГ") Альберт Абрамов, ему 28 лет.

Предполагаемый организатор "телефонного терроризма" является выходцем из Ставропольского края. Воевал в рядах боевиков в Сирии. Целью злоумышленника якобы могло быть усыпление бдительности россиян.