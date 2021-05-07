В России выявили 8 386 случаев заражения коронавирусом за сутки

Общее число заболевших в стране - 4 863 514

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 8 386, до 4 863 514. Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в федеральном оперативном штабе РФ по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,17%.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 376 против 351 днем ранее. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 112 622 человека. Условная летальность (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) возросла до уровня 2,32%, следует из данных штаба.