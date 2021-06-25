О нас
Report Georgia
Аудио новости

В России выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

В России выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 393, до 5 409 088
В регионе
25 июня 2021 г. 13:31
В России выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 393, до 5 409 088.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по данным штаба, из-за COVID-19 в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
В Азербайджане за сутки 60 человек заразились COVID-19, двое умерли
18 июня 2021 г. 16:51
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
В Азербайджане установится аномальная жара - ЭКСКЛЮЗИВ
21 июня 2021 г. 15:15
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
В Азербайджане за сутки вакцинированы 38 тыс. человек
18 июня 2021 г. 16:46
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
В Баку молодой человек выбросился из окна бизнес-центра - ОБНОВЛЕНО
22 июня 2021 г. 11:50
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
ЕВРО-2020: Расписание матчей 1/8 финала
24 июня 2021 г. 01:46
Можно ли мочить место прививки?
Можно ли мочить место прививки?
18 июня 2021 г. 15:11
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
В Азербайджане разрешат проведение свадеб и помолвок
22 июня 2021 г. 10:03
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
Партия Пашиняна победила на досрочных выборах в парламент Армении - ОБНОВЛЕНО - 6
21 июня 2021 г. 08:35
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
В Азербайджане температура воздуха прогреется до 41 градуса
21 июня 2021 г. 13:25
В Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
ФотоВ Украине оценили деятельность азербайджанской диаспоры
21 июня 2021 г. 20:47

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi