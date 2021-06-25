В России выявили более 20 тысяч случаев COVID-19 за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 393, до 5 409 088

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России выросло за сутки на 20 393, до 5 409 088.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом журналистам сообщил оперативный штаб по борьбе с новой инфекцией.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 601 против 568 днем ранее. Прирост стал максимальным с 21 января, следует из опубликованных в пятницу данных федерального оперативного штаба по борьбе с новой инфекцией.

Всего, по данным штаба, из-за COVID-19 в стране умерли 132 064 человека. Условная летальность заболевания (окончательную можно будет определить только после завершения эпидемии) осталась на уровне 2,44%.