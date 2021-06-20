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В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки

В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826.
В регионе
20 июня 2021 г. 12:30
В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

В частности, за сутки было выявлено 249 случаев в Нижегородской области, 235 - в Республике Бурятия, 196 - в Воронежской области, 178 - в Республике Крым, по 165 - в Ростовской и Свердловской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 317 493 человека.

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Версия на английском языке Russia's COVID death toll nears 130,000

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