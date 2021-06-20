В России выявили 17 611 случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 611, до 5 316 826.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили журналистам в воскресенье в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

В частности, за сутки было выявлено 249 случаев в Нижегородской области, 235 - в Республике Бурятия, 196 - в Воронежской области, 178 - в Республике Крым, по 165 - в Ростовской и Свердловской областях.

В настоящее время в России продолжают лечение 317 493 человека.