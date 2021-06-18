В России выявили более 17 тысяч случаев заражения коронавирусом за сутки

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262, до 5 281 309. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 17 262, до 5 281 309. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, прирост числа инфицированных стал максимальным с 1 февраля 2021 года.

Число летальных исходов из-за коронавируса возросло за сутки на 453 против 416 днем ранее, это максимальный показатель с 18 марта. Всего с начала пандемии от инфекции умерли 128 445 человек.

В относительном выражении прирост числа заболевших составил 0,33%.

Доля заразившихся коронавирусом в Москве в пятницу превысила 10% населения города. Однако власти Москвы считают, что в столице переболели гораздо больше жителей: по словам мэра города Сергея Собянина, более 60% москвичей либо перенесли новую инфекцию, либо привились от нее.