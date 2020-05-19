В России вертолет совершил жесткую посадку, экипаж погиб - ОБНОВЛЕНО

В результате крушения военного вертолета Ми-8, принадлежащего Военно-космическим силам России, погибли 3 человека.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Отмечается, что вертолет совершил жесткую посадку во вторник вечером при выполнении учебно-тренировочного полета в 20 километрах от города Клин. Причиной катастрофы, по предварительной информации, могла стать техническая неисправность.

Поисковая группа обнаружила на месте инцидента оба черных ящика, они находятся в удовлетворительном состоянии.

***22:54

Военный вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку в Клинском районе Подмосковья (Россия).

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.

"Вертолет совершил жесткую посадку в районе деревни Захарово", - сказал источник.

По данным министерства обороны России, экипаж вертолета погиб. Причиной ЧП могла стать техническая неисправность.