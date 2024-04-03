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В России в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

В России в ДТП с автобусом пострадали 15 человек Автобус столкнулся с грузовым автомобилем марки "Камаз" в Петушинском районе Владимирской области РФ. В результате аварии 15 человек пострадали, погибших нет.
В регионе
3 апреля 2024 г. 00:11
В России в ДТП с автобусом пострадали 15 человек

Автобус столкнулся с грузовым автомобилем марки "Камаз" в Петушинском районе Владимирской области РФ. В результате аварии 15 человек пострадали, погибших нет.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщили в пресс-службе министерства здравоохранения региона России.

"В результате аварии пострадали 15 человек. В Петушинскую районную больницу госпитализированы пятеро: четверо находятся в травматологическом отделении (состояние средней степени тяжести) и еще один пострадавший - в реанимации (состояние тяжелое стабильное). Погибших нет", - говорится в распространенном сообщении.

Отмечается, что у 10 пострадавших выявили ушибы разных частей тела. Их осмотрели и отпустили домой. "В Петушинскую районную больницу направлена бригада врачей санитарной авиации ОКБ", - добавили в пресс-службе.

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