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В России в больнице для пациентов c COVID-19 произошел пожар, есть жертвы

В России в больнице для пациентов c COVİD-19 произошел пожар

В Санкт-Петербурге в больнице Святого Георгия произошел пожар. Погибли пять пациентов, подключенных к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ),сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Возгорание произошло утром 12 мая на шестом этаже в реанимационном отделении. Пожар был локализован через 25 минут после прибытия пожарного подразделения. Площадь возгорания составила 10 кв. метров.

По данным МЧС, эвакуировано 150 человек. В экстренных службах отметили, что по предварительным данным, причиной возгорания стало короткое замыкание аппарата ИВЛ или его неисправность.

С середины марта больница Святого Георгия одной из первых в Санкт-Петербурге полностью перепрофилирована в инфекционный стационар. В медучреждении оказывают экстренную помощь больным с острыми респираторными вирусными инфекциями и пневмониями, причиной которых является коронавирусная инфекция.

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