Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА
    Ильхам Алиев WUF13 Путь к Победе Бюджетный пакет Лига чемпионов УЕФА

    В России школьник устроил стрельбу в классе, есть пострадавшие

    В регионе
    • 26 ноября, 2025
    • 07:52
    В России школьник устроил стрельбу в классе, есть пострадавшие

    В российском Владивостоке школьник устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока.

    Об этом Report сообщает со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

    Согласно информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере семеро детей.

    "Опасный предмет в учебное заведение пронес восьмиклассник. Парень беспрепятственно прошел на входе сквозь рамки и охрану, и решил испробовать свое оружие прямо во время занятия. В результате после выстрелов у одноклассников стрелка из глаз хлынули слезы, а также началось жжение в дыхательных путях", - говорится в сообщении.

    В итоге учебный процесс пришлось прервать, детей распустили по домам. На место вызвали полицию, по факту проводится проверка.

    Россия стрельба
    Rusiyada şagird məktəbdə atəş açıb, yaralananlar var

    Последние новости

    08:27

    Вэнс и Рубио ответили на слухи о расколе между ними из-за Украины

    Другие страны
    08:18

    В Баку на ряде улиц и проспектов затруднено движение транспорта

    Инфраструктура
    08:05

    В Пентагоне признали задержки в поставках военной помощи Украине

    Другие страны
    07:52

    В России школьник устроил стрельбу в классе, есть пострадавшие

    В регионе
    07:39

    Жительница Кяльбаджара: Мы жили с тоской по родной земле

    Внутренняя политика
    07:22

    В Болгарии изучают возможность приобретения активов "Лукойла"

    Другие страны
    07:13

    Бывший вынужденный переселенец: Благодарим главу государства за возможность вернуться на родину

    Внутренняя политика
    06:47
    Фото

    В Кяльбаджар выехала очередная группа бывших вынужденных переселенцев

    Внутренняя политика
    06:20

    Конференцию в Каире по восстановлению Газы отложили

    Другие страны
    Лента новостей