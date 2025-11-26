В России школьник устроил стрельбу в классе, есть пострадавшие
В регионе
- 26 ноября, 2025
- 07:52
В российском Владивостоке школьник устроил стрельбу из газового пистолета прямо во время урока.
Об этом Report сообщает со ссылкой на Telegram-канал SHOT.
Согласно информации, в результате инцидента пострадали по меньшей мере семеро детей.
"Опасный предмет в учебное заведение пронес восьмиклассник. Парень беспрепятственно прошел на входе сквозь рамки и охрану, и решил испробовать свое оружие прямо во время занятия. В результате после выстрелов у одноклассников стрелка из глаз хлынули слезы, а также началось жжение в дыхательных путях", - говорится в сообщении.
В итоге учебный процесс пришлось прервать, детей распустили по домам. На место вызвали полицию, по факту проводится проверка.
