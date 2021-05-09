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В России пропал без вести глава минздрава

В России пропал без вести глава минздрава Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести, уехав на охоту
В регионе
9 мая 2021 г. 19:19
В России пропал без вести глава минздрава
Александр Мураховский

Министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский пропал без вести, уехав на охоту.

Как передает Report, об этом пишут "Коммерческие вести".

По данным полиции, 49-летний мужчина пропал 7 мая. Он выехал на квадроцикле на охоту около 16.00 по местному времени с базы в деревне Поспелово Большеуковского района и не вернулся. Поисками пропавшего сначала занимались знакомые, днем 8 мая к ним подключились сотрудники полиции, Росгвардии, охотинспекторы и местные жители.

Отмечается, что поиски осложняются труднопроходимостью местности и наличием заболоченных участков.

По сообщению двух источников газеты, пропавший - министр здравоохранения Омской области Александр Мураховский. Еще один собеседник издания подтвердил, что глава регионального минздрава уехал на охоту в Большеуковский район и перестал выходить на связь со второй половины дня 7 мая.

А.Мураховский занял должность министра здравоохранения Омской области в ноябре 2020 года. До этого он был главным врачом омской больницы скорой медпомощи №1.

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