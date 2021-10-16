В России при ДТП с автобусами пострадали 24 человека

Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области (Россия) увеличилось до 24.
Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.
Ранее МВД региона заявляло о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона - о 18.
"Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.
Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.