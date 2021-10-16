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В России при ДТП с автобусами пострадали 24 человека

В России при ДТП с автобусами пострадали 24 человека Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области (Россия) увеличилось до 24.
В регионе
16 октября 2021 г. 22:55
В России при ДТП с автобусами пострадали 24 человека

Количество пострадавших при столкновении двух автобусов и грузовика в Нижегородской области (Россия) увеличилось до 24.

Как передает Report, об этом РИА Новости сообщил представитель экстренных служб.

Ранее МВД региона заявляло о 16 пострадавших, а пресс-служба правительства региона - о 18.

"Пострадали 24 человека, из них госпитализированы трое, 21 - амбулаторно", - сказал собеседник агентства.

Столкновение грузового автомобиля "Газель" и двух автобусов - ПАЗ и ЛиАЗ – произошло днем в субботу в Московском районе Нижнего Новгорода. По предварительной информации МВД региона, водитель грузовика, выезжая с прилегающей территории, при наличии знака "уступи дорогу" произвел столкновение с автобусом ЛиАЗ, который совершил столкновение с маршрутным такси ПАЗ.

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