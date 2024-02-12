В России при ДТП погибли три человека, еще двое ранены

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Тымовском районе в центральной части Сахалина.

ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Тымовском районе в центральной части Сахалина.

Как передает Report, об этом ТАСС сообщили в управлении ГИБДД по Сахалинской области РФ.

В результате аварии три человека погибли, еще один взрослый и малолетний ребенок госпитализированы.

"[В ДТП] три человека погибли, два, включая несовершеннолетнего, госпитализированы", - рассказал собеседник агентства.

По информации управления, в одном из автомобилей находились мужчина и женщина, они погибли. Во второй машине, предположительно, ехала семья - женщина погибла, мужчину и малолетнего ребенка госпитализировали.

Позже в Госавтоинспекции Сахалинской области уточнили, что по предварительным данным, виновницей ДТП стала 38-летняя водитель Toyota Mark II, управлявшая транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и без водительских прав. На трассе она не справилась с управлением и выехала на встречную полосу, совершив столкновение с автомобилем Toyota Chaser. Проводится проверка.