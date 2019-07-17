В России предложили расширить полномочия парламента

Спикер Госдумы России Вячеслав Володин предложил внести в Конституцию поправки, которые расширят полномочия парламента.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом он рассуждает в статье, опубликованной в "Парламентской газете".

В.Володин развивает свою мысль о необходимости обновления основного закона, которую он впервые высказал еще в декабре прошлого года. Речь идет об устранении дисбаланса между ветвями власти, а конкретно - об усилении роли парламента и его контроля над деятельностью правительства.

В частности, спикер предлагает прописать в Конституции участие Госдумы в формировании кабинета министров. По словам его, на сегодняшний день нижняя палата парламента лишь дает согласие на назначение председателя правительства, который уже сам формирует кабинет и предлагает его на утверждение президенту.

При этом у главы государства нет возможности опереться на альтернативную позицию или мнение о предложенных кандидатурах. В законе также не прописаны процедуры обсуждений и консультаций при внесении кандидатур будущих членов кабмина для их назначения президентом.

"В этой связи было бы правильно, на мой взгляд, чтобы Государственная Дума как минимум участвовала в консультациях при назначении членов Правительства. Это могут быть соответствующие процедуры, но они требуют внесения изменений в Конституцию", - пишет В.Володин.

При этом он подчеркивает, что базовые ценности, заложенные в Конституции, должны оставаться неизменными, а поправки лишь уточняют их и помогают реализовать в жизни.