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    В России после атаки беспилотника остановлена работа центра обработки данных "Яндекса"

    В регионе
    • 11 октября, 2026
    • 12:19
    В России после атаки беспилотника остановлена работа центра обработки данных Яндекса

    В российском городе Владимире после атаки беспилотника полностью приостановлена работа центра обработки данных (дата-центра) компании "Яндекс", обеспечивающего работу облачных сервисов.

    Как передает Report, об этом сообщила компания Yandex Cloud в Telegram-канале.

    В результате атаки повреждено оборудование дата-центра. Пострадавших нет. На месте работают специалисты, которые устраняют последствия происшествия.

    В компании предупредили, что оставшаяся инфраструктура работает в аварийном режиме и ее стабильность не гарантируется.

    Сроки полного восстановления работы дата-центра пока неизвестны.

    Беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Российская Федерация (РФ) Яндекс Дата-центры
    Rusiyada "Yandex" məlumat mərkəzi dron hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb
    Drone strike halts operations at Yandex data center in Russia
    44 - Tezliklə
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