В России после атаки беспилотника остановлена работа центра обработки данных "Яндекса"

В российском городе Владимире после атаки беспилотника полностью приостановлена работа центра обработки данных (дата-центра) компании "Яндекс", обеспечивающего работу облачных сервисов.

Как передает Report, об этом сообщила компания Yandex Cloud в Telegram-канале.

В результате атаки повреждено оборудование дата-центра. Пострадавших нет. На месте работают специалисты, которые устраняют последствия происшествия.

В компании предупредили, что оставшаяся инфраструктура работает в аварийном режиме и ее стабильность не гарантируется.

Сроки полного восстановления работы дата-центра пока неизвестны.