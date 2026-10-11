В России после атаки беспилотника остановлена работа центра обработки данных "Яндекса"
В регионе
- 11 октября, 2026
- 12:19
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В российском городе Владимире после атаки беспилотника полностью приостановлена работа центра обработки данных (дата-центра) компании "Яндекс", обеспечивающего работу облачных сервисов.
Как передает Report, об этом сообщила компания Yandex Cloud в Telegram-канале.
В результате атаки повреждено оборудование дата-центра. Пострадавших нет. На месте работают специалисты, которые устраняют последствия происшествия.
В компании предупредили, что оставшаяся инфраструктура работает в аварийном режиме и ее стабильность не гарантируется.
Сроки полного восстановления работы дата-центра пока неизвестны.
Rusiyada "Yandex" məlumat mərkəzi dron hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb
Drone strike halts operations at Yandex data center in Russia
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