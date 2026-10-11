Rusiyada "Yandex" məlumat mərkəzi dron hücumundan sonra fəaliyyətini dayandırıb
Region
- 11 oktyabr, 2026
- 15:13
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Rusiyanın Vladimir şəhərində bulud xidmətlərini təmin edən "Yandex" məlumat mərkəzi dron hücumundan sonra fəaliyyətini tamamilə dayandırıb.
"Report"un məlumatına görə, bu barədə "Yandex Cloud" teleqram kanalında bildirib.
Hücum nəticəsində məlumat mərkəzinin avadanlığına ziyan dəyib. Xəsarət alan olmayıb. Mütəxəssislər fəsadların aradan qaldırılması üçün hadisə yerində işləyirlər.
Şirkət xəbərdarlıq edib ki, qalan infrastruktur qəza rejimində işləyir və onun sabitliyinə zəmanət verilmir.
Məlumat mərkəzinin işini nə vaxt tam bərpa edəcəyi hələ məlum deyil.
В России после атаки беспилотника остановлена работа центра обработки данных "Яндекса"
Drone strike halts operations at Yandex data center in Russia
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