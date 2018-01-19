В России подросток напал на школьников с топором - ВИДЕО

Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В поселке Сосновый Бор в Республике Бурятия совершено нападение на школу, несколько учащихся получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Подросток - ученик 9 класса, вооруженный топором и ножом, сегодня утром зашел в седьмой класс во время урока в школе , поджег тряпку и бросил ее в учителя, после чего начал размахивать топором. Школьник ранил учителя, трех учеников, а также нанес себе ранения ножом.

Пострадавшие госпитализированы, нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

Прокуратура Бурятии уже начала проверку по факту нападения.