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    В России подросток напал на школьников с топором - ВИДЕО

    Прокуратура Бурятии уже начала проверку по факту

    Баку. 19 января. REPORT.AZ/ В поселке Сосновый Бор в Республике Бурятия совершено нападение на школу, несколько учащихся получили ранения, сообщает Report со ссылкой на ТАСС. 

    Подросток - ученик 9 класса, вооруженный топором и ножом, сегодня утром зашел в седьмой класс во время урока в школе , поджег тряпку и бросил ее в учителя, после чего начал размахивать топором. Школьник ранил учителя, трех учеников, а также нанес себе ранения ножом. 

    Пострадавшие госпитализированы, нападавший доставлен в больницу под конвоем, возбуждено уголовное дело.

    Прокуратура Бурятии уже начала проверку по факту  нападения.

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