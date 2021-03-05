В России планируют завершить вакцинацию от COVID-19 к осени

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен к осени.

Основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен к осени.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", — сказал он.

Также глава кабмина отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона". Он выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, чтобы опередить волну коронавируса.