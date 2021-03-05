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В России планируют завершить вакцинацию от COVID-19 к осени

В России планируют завершить вакцинацию от COVID-19 к осени Основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен к осени.
В регионе
5 марта 2021 г. 11:29
В России планируют завершить вакцинацию от COVID-19 к осени
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Основной объем массовой вакцинации от коронавируса в России должен быть завершен к осени.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.

"Уверен, что мы до осени должны будем абсолютно точно основной объем массовой вакцинации завершить", — сказал он.

Также глава кабмина отметил важность масштабирования результатов работы над созданием вакцины "ЭпиВакКорона". Он выразил надежду, что масштабирование в ближайшее время достигнет серьезного объема промышленного производства, чтобы опередить волну коронавируса.

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Версия на английском языке Russia may complete vaccination against COVID by autumn

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