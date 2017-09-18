В России около 20 бывших работников рудника объявили голодовку

Баку. 18 сентября. REPORT.AZ/ Бывшие работники Дарасунского рудника в Забайкальском крае, где в мае шахтеры устраивали забастовку из-за задержки зарплаты, в понедельник объявили голодовку. Они утверждают, что с ними не полностью рассчитались. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, об этом заявил Махмед Измайлов - глава Тунгокоченского района, на территории которого находится рудник.

"Голодовку объявили 19 бывших работников предприятия. Они находятся в актовом зале администрации поселка Вершино-Дарасунский. По их словам, им не полностью выплатили заработную плату", - сказал Измайлов.

Он добавил, что некоторые из протестующих ранее подали иски в суд, но решения по ним еще не приняты. О ситуации уведомлены региональные власти, прокуратура.

17 мая 81 человек отказался покидать золоторудную шахту "Юго-Западная" в поселке Вершино-Дарасунский и подниматься на поверхность. В ООО "Управляющая компания ЮГК" (группа компаний "Южуралзолото") тогда сообщали, что шахтерам на три дня задержали выплату аванса. Кроме того, работники требовали пересмотреть коэффициент трудового участия за апрель, из-за которого у них снизилась зарплата.

Еще в мае в пресс-службе компании "Южуралзолото" сообщили, что собственник принял решение о закрытии рудника как убыточного. Позднее депутат Госдумы, сопредседатель регионального штаба Общероссийского народного фронта (ОНФ) Николай Говорин, который входит в рабочую группу по решению проблем на руднике, проинформировал журналистов, что предприятие сменит владельца и продолжит работу.

Правительство Забайкальского края рассчитывает, что осенью рудник возобновит работу.