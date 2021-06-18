В России начали разработку жвачки-лекарства от коронавируса

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) минобороны России начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка. Как передает Report, об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Центральный научно-исследовательский институт (ЦНИИ) минобороны России начал разработку лекарства от коронавируса, которое будет выглядеть как жевательная резинка. Как передает Report, об этом пишет РБК со ссылкой на источник.

Директор ЦНИИ полковник Сергей Борисевич подтвердил эту информацию, сказав, что "да, работы в данном направлении ведутся".

Ранее ЦНИИ участвовал в создании вакцины против COVID "Спутник V". Нынешний препарат является мукозальной вакциной в форме жвачки и пастилы.

"После испытаний препарат будет включаться в различные схемы лечения и профилактики коронавирусной инфекции", — заявил источник.