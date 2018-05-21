В России мужчина бросил гранатой в военных, один получил ранения

Баку. 21 мая. REPORT.AZ/ В Самарской области 34-летний мужчина бросил гранату в двух военных. Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления Следственного комитета по региону.

По данным следствия, мужчина неоднократно подходил к служащим, охранявшим военные склады. После того, как его попросили уйти от объекта, завязалась ссора, в ходе которой мужчина кинул в военных боевую гранату Ф-1.

"Здоровью одного из военных был нанесен легкий вред, он получил осколочные ранения, второй военный не пострадал", — сообщили в СК.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство двух лиц".