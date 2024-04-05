В России губернатор получил ножевое ранение

Губернатор Мурманской области Андрей Чибис получил ножевое ранение после встречи в Апатитах. Глава региона госпитализирован, нападавшего задержали.

Губернатор Мурманской области РФ Андрей Чибис получил ножевое ранение после встречи в Апатитах. Глава региона госпитализирован, нападавшего задержали.

Как передает Report, об этом сообщили ТАСС в пресс-службе главы области.

"Совершено вооруженное нападение, в результате него он получил ножевое ранение в живот. Нападавший задержан. Инцидент произошел в городе Апатиты, на выходе из дома культуры, где проходила встреча с жителями губернатора", - сказала собеседница агентства.

"Сейчас он находится в операционной. Андрей Владимирович находится в сознании, сам добрался до машины", - добавила она.