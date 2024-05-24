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Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву

Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина.
В регионе
24 мая 2024 г. 19:46
Лавров прокомментировал вызов российского посла в Армении в Москву

Глава МИД РФ Сергей Лавров прокомментировал вызов в Москву российского посла в Армении Сергея Копыркина.

Об этом Report передает со ссылкой на российские СМИ.

"Послы периодически приезжают на консультации", - сказал Лавров.

На вопрос, будет ли рекомендовано армянскому послу отправиться для консультаций из Москвы в Ереван, Лавров ответил: "Объявили все, что объявили. Советники приезжают, первые секретари, атташе".

Отметим, что 24 мая посол Российской Федерации в Республике Армения Сергей Копыркин был вызван в Москву для консультаций.

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Версия на азербайджанском языке Lavrov Rusiyanın Ermənistandakı səfirinin Moskvaya çağırılmasını şərh edib

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