Россия стала второй в мире по числу подтвержденных случаев COVID-19

За прошедшие сутки коронавирус нового типа выявили в России у 10 899 человек. Как передает Report, Об этом сообщает российский оперативный штаб по противодействию и мониторингу COVID-19.

Общее число выявленных случаев заражения достигло 232 243. Из них 2 116 – с летальным исходом. Выздоровели 43 512 человека.

Таким образом, Россия обошла Испанию и вышла на второе место в мире по числу официально подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

По последней информации, общее число подтвержденных случаев COVID-19 в Москве достигло 121 301. За сутки число летальных исходов выросло на 55, до 1 179. Число выздоровевших пациентов выросло на 1820, до 18 642 человек.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила пандемию нового вида коронавируса в мире.