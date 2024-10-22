В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета

При жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области России пострадали четыре человека.

При жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области России пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении Минздрава.

"Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медсестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести. Другой пилот не пострадал", - отметили в ведомстве.