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В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета

В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета При жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области России пострадали четыре человека.
В регионе
22 октября 2024 г. 15:52
В России четыре человека пострадали при жесткой посадке вертолета

При жесткой посадке вертолета санитарной авиации в Нижегородской области России пострадали четыре человека.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в региональном управлении Минздрава.

"Медики осмотрели всех пятерых человек, находившихся на борту. В результате происшествия пострадали четыре человека – один из пилотов, врач, медсестра и пациент. Пострадавшие получили характерные травмы (переломы, ушибы), их состояние оценивается как средней степени тяжести. Другой пилот не пострадал", - отметили в ведомстве.

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