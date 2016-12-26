Сегодня в России день траура - ВИДЕО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.
Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам.
Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка.
«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших»,— сказал он журналистам.
Указ об объявлении траура опубликован на сайте Кремля. «Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура»,— в частности, говорится в нем.
News DepartmentАвтор новости
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