Сегодня в России день траура - ВИДЕО

Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.

Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам.

Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка.

«Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших»,— сказал он журналистам.

Указ об объявлении траура опубликован на сайте Кремля. «Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура»,— в частности, говорится в нем.