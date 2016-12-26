 Наверх
    Закрыть фоторежим

    Сегодня в России день траура - ВИДЕО

    Указ об объявлении траура опубликован на сайте Кремля

    Баку. 26 декабря. REPORT.AZ/ Понедельник в России объявлен общенациональным днем траура по погибшим в результате авиакатастрофы самолета Минобороны Ту-154.

    Как передает Report, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

    «Завтра в России будет объявлен общенациональный день траура»,— сказал он журналистам.

    Также Владимир Путин отметил, что родственникам погибших будет оказана поддержка.

    «Будет проведено тщательное расследование причин катастрофы и сделано все, чтобы оказать поддержку семьям погибших»,— сказал он журналистам.

    Указ об объявлении траура опубликован на сайте Кремля. «Предложить учреждениям культуры и телерадиокомпаниям отменить развлекательные мероприятия и передачи в день траура»,— в частности, говорится в нем.

    Если Вы нашли ошибку в тексте, пожалуйста выделите часть текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

    Последние

    Необходимо выбрать хотя бы одну категорию

    Все новости


    Orphus sistemi