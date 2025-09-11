В Росгвардии воссозданы танковые соединения

В составе Росгвардии воссозданы танковые соединения.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.

По его словам, за последние два года в ведомстве реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск: "Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня".