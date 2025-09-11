Ильхам Алиев Катар Средний коридор Протесты во Франции Чарли Кирк Польша
    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В регионе
    • 11 сентября, 2025
    • 16:19
    В Росгвардии воссозданы танковые соединения

    В составе Росгвардии воссозданы танковые соединения.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил директор Росгвардии Виктор Золотов.  

    По его словам, за последние два года в ведомстве реализован комплекс мероприятий по развитию артиллерии войск: "Впервые на вооружение приняты танковые и противотанковые пушки, самоходные артиллерийские орудия, реактивные системы залпового огня".

