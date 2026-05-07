В РФ школьница пострадала от взрыва страйкбольной гранаты

В Ростовской области РФ в школе взорвалась страйкбольная граната, в результате чего одна ученица пострадала.

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на МВД области.

"Сегодня в ОМВД России по Миллеровскому району поступило сообщение из общеобразовательной школы № 8 Миллерово о том, что произошел хлопок предмета, визуально похожего на страйкбольную гранату. Школьница 2008 года рождения получила незначительные ожоги рук. Ей оказали медицинскую помощь", - сказал он.