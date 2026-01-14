В РФ произошло ДТП с участием школьного автобуса, есть погибший и раненый

Один человек погиб и один несовершеннолетний пострадал в аварии с участием школьного автобуса и легкового автомобиля в Красноярском крае РФ.

Как передает Report, об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на региональное МВД.

Столкновение произошло на дороге "Саяны". Женщина, которая была за рулем Toyota, скончалась на месте от полученных травм.

В автобусе находилось всего 15 человек - 13 школьников и один сопровождающий. На месте работает следственно-оперативная группа.