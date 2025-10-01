Ильхам Алиев Великое возвращение III Игры СНГ BCAW2025 Климатическая неделя INMerge2025
    В регионе
    • 01 октября, 2025
    • 12:23
    В РФ число смертей от суррогатного алкоголя возросло до 38

    Число подтвержденных смертей от употребления алкогольного суррогата с метанолом в Ленинградской области РФ увеличилось до 38.

    Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

    Rusiyada alkoqoldan zəhərlənərək ölənlərin sayı 38-ə çatıb

