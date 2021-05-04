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В результате наводнений в Иране погибли 10 человек

В результате наводнений в Иране погибли 10 человек Не менее 10 человек погибли из-за наводнений, вызванных обильными ливнями
В регионе
4 мая 2021 г. 16:16
В результате наводнений в Иране погибли 10 человек

Не менее 10 человек погибли из-за наводнений, вызванных обильными ливнями.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило иранское агентство ILNA со ссылкой на главу Организации спасения общества Красного Полумесяца Мехди Валипура.

"Наводнение охватило иранские провинции Исфахан, Йезд, Южный Хорасан, Хорасан-Резави, Керман, Семнан, Тегеран, Систан и Белуджистан, - заявил Валипур. - В ходе поисково-спасательных работ в провинциях Йезд, Керман и Южный Хорасан были обнаружены тела 10 человек, ранее считавшихся пропавшими без вести".

Как уточнил Валипур, "пришлось эвакуировать 48 домов, спасены около 100 человек. Всего пострадали шесть городов и 47 деревень". "Для оказания помощи задействованы 78 бригад спасателей, специальный автотранспорт и вертолеты", - добавил он.

Иранские власти оказывают гуманитарную помощь жителям пострадавших районов.

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Версия на английском языке Ten people die in floods in Iran

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