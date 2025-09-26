В результате крупного ДТП на трассе Ереван-Армавир пострадали 11 человек
В регионе
- 26 сентября, 2025
- 10:21
Крупное ДТП произошло в пятницу на трассе Ереван-Армавир, в результате чего пострадали 11 человек.
Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.
Инцидент произошел в 07:40 недалеко от Мецаморской АЭС столкнулись Mercedes-Benz и пассажирский микроавтобус, вследствие чего последний перевернулся.
Отмечается, что водитель легковушки служит в войсках полиции.
По факту возбуждено уголовное дело, личности пострадавших устанавливаются.
Последние новости
11:41
Фото
НДЦ обсудил с Clearstream взаиморасчеты и интеграцию на международные рынкиФинансы
11:40
В Ереване перед зданием парламента проходит акция с требованием ПашинянаВ регионе
11:39
В Лянкяране пройдет конференция по государственно-религиозным отношениямВнутренняя политика
11:29
Елена Кондратенко: В работе международных кастодиальных агентств наблюдаются проблемыФинансы
11:28
В турецком регионе Кемер рухнул потолок 5-звездочного отеляВ регионе
11:23
Завершен первый этап оценки безопасности критической информационной инфраструктурыДругие
11:11
В американском штате Орегон произошло землетрясение магнитудой 5,9Другие страны
11:01
Азербайджан признан пионером водородного развития в Южном Кавказе и Центральной АзииЭнергетика
10:59