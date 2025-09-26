В результате крупного ДТП на трассе Ереван-Армавир пострадали 11 человек

Крупное ДТП произошло в пятницу на трассе Ереван-Армавир, в результате чего пострадали 11 человек.

Как передает Report, об этом сообщают армянские СМИ.

Инцидент произошел в 07:40 недалеко от Мецаморской АЭС столкнулись Mercedes-Benz и пассажирский микроавтобус, вследствие чего последний перевернулся.

Отмечается, что водитель легковушки служит в войсках полиции.

По факту возбуждено уголовное дело, личности пострадавших устанавливаются.