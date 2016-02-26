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    ​В результате взрывов на шахте в Воркуте погибли 4 человека

    Всего в шахте находились 110 человек

    Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ В результате взрывов и обрушения на шахте "Северная" в Воркуте в Республике Коми погибли четыре человека, судьба 26 шахтеров неизвестна. Как сообщает Report со ссылкой на BBC, об этом сообщили в следственном комитете России.

    По словам главы МЧС Владимира Пучкова, спасатели пытаются установить связь с шахтёрами, все еще остающимися в аварийной шахте. 

    Спасательная операция осложнена из-за завалов и задымления в шахте, добавил он.

    В четверг на шахте произошел выброс метана и с интервалом в час прогремели два взрыва, которые привели к обрушению и возгоранию.

    Всего в шахте находились 110 человек. На поверхность вывели 80 горняков, судьба 26 горняков пока остается неизвестной.

    Шахта "Северная" принадлежит ОАО "Воркутауголь". Предприятие ведет добычу коксующегося угля.

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