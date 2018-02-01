В результате разрыва брошенного с севера Ирака снаряда погибли 2, ранены 2 турецких военнослужащих

Баку. 1 февраля. REPORT.AZ/ Террористическая группировка РПК организовала нападение еще на одну военную часть в районе Шемдинли турецкой провинции Хаккари.

Как сообщает Report со ссылкой на NTV, в результате разрыва брошенного с севера Ирака снаряда погибли 2, ранены 2 военнослужащих.

Раненые были помещены в государственную больницу.

Отметим, что сегодня утром в результате разрыва брошенной с иракской территории террористами РПК в воинскую часть, расположенную на горе Гювен в районе Чукурджа турецкой провинции Хаккари ракеты, погиб 1 военнослужащий, 5 получили ранения.