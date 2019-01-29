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    В ресторане экс-депутата Армении произошла перестрелка, есть убитый и раненые

    Баку. 29 января. REPORT.AZ/ В принадлежащем экс-депутату Армении Мелику Манукяну ресторане произошла перестрелка, есть убитый и раненые.

    Как сообщает Report со ссылкой на армянские СМИ, инцидент произошел в находящемся в Абовяне ресторанном комплексе "Партез". После инцидента на месте обнаружено большое количество гильз и пуль, следы крови, а также пистолеты системы Макарова и ТТ.

    Личности погибшего и восьми пострадавших устанавливаются. 

    По факту возбуждено уголовное дело.

    Согласно информации источника, в числе пострадавших - родственники М. Манукяна. 

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