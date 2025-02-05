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В рамках визита президента Кыргызстана в Китай подписано свыше 20 документов

В рамках визита президента Кыргызстана в Китай подписано свыше 20 документов По итогам переговоров президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине подписан пакет двусторонних документов.
В регионе
5 февраля 2025 г. 13:19
В рамках визита президента Кыргызстана в Китай подписано свыше 20 документов

По итогам переговоров президента Кыргызстана Садыра Жапарова и председателя КНР Си Цзиньпина в Пекине подписан пакет двусторонних документов.

Как передает Report, об этом сообщают кыргызские СМИ.

Главы государств приняли совместное заявление об углублении всеобъемлющего стратегического партнерства в новую эпоху.

Кроме того, подписан еще 21 документ. Среди них - программа сотрудничества между кабинетом министров КР и правительством КНР по сопряжению инициативы "Один пояс - один путь" и национальной программы развития до 2026 года; меморандум между Министерством экономики и коммерции КР и Министерством культуры и туризма КНР об облегчении групповых туристических поездок; меморандум между Министерством цифрового развития КР и Госкомитетом по развитию и реформе КНР о расширении сотрудничества в сфере искусственного интеллекта и другие.

По данным агентства Xinhua, Си Цзиньпин сказал, что Китай готов продолжать расширять торгово-экономическое и инвестиционное сотрудничество с Кыргызстаном и импортировать из него большее число качественных товаров.

Он отметил, что обе страны должны внести свой вклад в строительство железной дороги Китай-Кыргызстан-Узбекистан, одновременно реконструировать и модернизировать существующие контрольно-пропускные пункты и открыть большее число пассажирских и грузовых рейсов для облегчения передвижения людей и транспортировки грузов.

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