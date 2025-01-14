В Приморском крае тигр растерзал человека

В Дальнереченском районе Приморского края в результате нападения амурского тигра умер мужчина, который ночью рыбачил неподалеку от села Зимники.

В Дальнереченском районе Приморского края в результате нападения амурского тигра умер мужчина, который ночью рыбачил неподалеку от села Зимники.

Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщили в центре "Амурский тигр".

"14 января утром в охотнадзор поступило сообщение о том, что в Дальнереченском муниципальном округе, в районе села Зимники произошло нападение тигра на человека. Сотрудники охотнадзора и полиции оперативно выдвинулись на место. К сожалению, информация подтверждается, на месте обнаружен труп человека и следы тигра", - сообщил заместитель министра лесного хозяйства, охраны окружающей среды, животного мира и природных ресурсов региона Филипп Шутов.

Сейчас устанавливаются причины агрессивного поведения животного.

Накануне губернатор Приморья Олег Кожемяко сообщил, что в крае возросло число выходов тигров к населенным пунктам, имеются случаи их нападения на домашних животных и скот.

"Причина, по словам специалистов, в резком сокращении численности кабана из-за эпидемии африканской чумы свиней. В таких условиях тигры ищут пропитание, выходя в населенные пункты", - заявил глава региона.