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    В посольстве России в Анкаре приспущен флаг в связи с гибелью посла

    Охрана диппредставительства усилена дополнительными подразделениями спецназа МВД

    Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве России в Анкаре приспущен государственный флаг в связи с гибелью главы диппредставительства Андрея Карлова. 

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в посольстве также планируют решить вопрос об открытии книги соболезнований.

    Ожидается, что в течение дня к посольству будут приходить проживающие в Анкаре россияне и граждане Турции, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью посла.

    Охрана диппредставительства прошлой ночью была усилена дополнительными подразделениями спецназа МВД. Повышенные меры безопасности сохраняются и в настоящее время.

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