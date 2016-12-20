В посольстве России в Анкаре приспущен флаг в связи с гибелью посла

Баку. 20 декабря. REPORT.AZ/ В посольстве России в Анкаре приспущен государственный флаг в связи с гибелью главы диппредставительства Андрея Карлова.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, в посольстве также планируют решить вопрос об открытии книги соболезнований.

Ожидается, что в течение дня к посольству будут приходить проживающие в Анкаре россияне и граждане Турции, чтобы выразить соболезнования в связи с гибелью посла.

Охрана диппредставительства прошлой ночью была усилена дополнительными подразделениями спецназа МВД. Повышенные меры безопасности сохраняются и в настоящее время.