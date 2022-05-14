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В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро

В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро В португальском регионе Алгарви арестован дом российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро.
В регионе
14 мая 2022 г. 21:04
В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро

В португальском регионе Алгарви арестован дом российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на газету Público, за две недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину компания Millhouse Views LLC, принадлежащая инвестиционному холдингу Абрамовича, пыталась продать эту недвижимость, но португальская государственная банковская корпорация Caixa Geral de Depósitos сообщила об этом полиции. По требованию португальского МИДа регистрация собственности была заморожена с 25 марта.

Напомним, после начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы, включая лондонский футбольный клуб "Челси", были заморожены. Тогда Абрамович подписал договор о продаже клуба консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.

В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на общую сумму 7,3 млрд долларов США. Это больше половины состояния российского олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов. Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.

Однако российскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.

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