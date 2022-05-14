В Португалии арестован дом Абрамовича стоимостью 10 млн евро

В португальском регионе Алгарви арестован дом российского олигарха Романа Абрамовича стоимостью 10 млн евро.
Как передает Report со ссылкой на газету
Напомним, после начала войны в Украине Роман Абрамович подпал под санкции Евросоюза и Великобритании. Его активы, включая лондонский футбольный клуб "Челси", были заморожены. Тогда Абрамович подписал договор о продаже клуба консорциуму, в который входят американские бизнесмены Тодд Боэли и Марк Уолтер, швейцарский миллиардер Хансйорг Висс и инвестиционная компания Clearlake Capital.
В середине апреля суд британского острова Джерси заморозил активы, связанные с Абрамовичем, на общую сумму 7,3 млрд долларов США. Это больше половины состояния российского олигарха, которое оценивается в 13,9 млрд долларов. Кроме того, французские власти конфисковали особняк Абрамовича на Ривьере стоимостью 120 млн долларов. По данным Daily Mail, это одна из 12 французских резиденций, конфискованных у Абрамовича.
Однако российскому миллиардеру удалось вывести за пределы ЕС две роскошные яхты, которые находились под угрозой ареста.