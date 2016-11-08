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    В Санкт-Петербурге задержаны члены террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами"

    Участников организации вычислили в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела по факту создания террористической ячейки

    Баку. 8 ноября. REPORT.AZ/ В российском Санкт-Петербурге задержаны предполагаемые участники террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами".

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба управления ФСБ РФ по Петербургу и Ленинградской области.

    По данным ведомства, участников организации вычислили в ходе расследования возбужденного ранее уголовного дела по факту создания террористической ячейки.

    Восьмого ноября 2016 года в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий указанные лица задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения, уточнили в УФСБ.

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