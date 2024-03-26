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В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ

В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ В Санкт-Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана после драки со стрельбой около торгового центра "Пик".
В регионе
26 марта 2024 г. 10:41
В Петербурге гражданина Таджикистана задержали за стрельбу около ТЦ

В Санкт-Петербурге полицейские задержали 21-летнего гражданина Таджикистана после драки со стрельбой около торгового центра "Пик".

Как передает Report, об этом сообщают российские СМИ.

Сообщается, что один из участников драки, предположительно задержанный, во время конфликта взялся за оружие, но выстрелил в воздух, после чего выбросил оружие в Фонтанку. Никто не пострадал. Участники драки скрылись с места происшествия на автомобиле Toyota Camry серого цвета.

Накануне утром полицейские у дома № 58 на Садовой улице задержали стрелка. Его поместили в следственный изолятор. Ранее он был судим за кражу.

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