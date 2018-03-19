В парламенте Украины зарегистрирован проект о непризнании выборов президента России

Баку. 19 марта. REPORT.AZ/ В Верховной Раде Украины зарегистрирован законопроект о непризнании легитимности выборов президента Российской Федерации.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте украинского парламента.

Депутаты от фракции "Народный фронт" зарегистрировали "Проект постановления о заявлении Верховной Рады Украины по поводу непризнания Украиной легитимности выборов президента Российской Федерации, их результатов, правовых последствий и, соответственно, актов нелегитимно избранного на эту должность лица".

Фракции большинства в Верховной раде также поставили под сомнение легитимность выборов президента России и осудили их проведение в Крыму.