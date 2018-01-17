В парламенте Молдовы зарегистрирована инициатива о выходе страны из СНГ

Баку. 17 января. REPORT.AZ/ Законодательная инициатива о выходе Молдовы из СНГ зарегистрирована в парламенте республики, сообщает Report cо ссылкой на ТАСС.

В документе, который опубликован на официальном сайте парламента, предлагается "денонсировать Соглашение о создании Содружества Независимых Государств", но в дальнейшем продвигать "взаимовыгодные экономические отношения с государствами - членами СНГ путем подписания новых двусторонних договоров".

В конце прошлого года президент Молдавии Игорь Додон сообщил, что в кулуарах правящей проевропейской коалиции в парламенте Молдовы радикально настроенные депутаты хотят поставить вопрос о выходе страны из СНГ. Он назвал выход из содружества "неприемлемым" и выразил мнение, что этот шаг нанесет удар по интересам молдавского народа. Додон пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить выхода страны из СНГ, отметив, что такое решение парламент страны может принять без президента.

Молдова ратифицировала документ о создании СНГ в апреле 1994 года.