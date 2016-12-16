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    В освещении ежегодной пресс-конференции Путина примут участие более 1400 журналистов

    Пресс-конференция состоится 22 декабря

    Баку. 16 декабря. REPORT.AZ/ В освещении ежегодной пресс-конференции президента России Владимира Путина примут участие 1437 журналистов. 

    Как сообщает Report, полный список аккредитованных на это мероприятие журналистов опубликован на сайте Кремля. 

    Пресс-конференция состоится 22 декабря. 

    Прямую трансляцию пресс-конференции будут осуществлять телеканалы "Россия-1", "Россия-24" и Первый канал, а также радиостанции "Маяк", "Вести ФМ" и "Радио России". 

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