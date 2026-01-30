Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией Лига Чемпионов
    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    В регионе
    30 января, 2026
    09:18
    В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека

    Обвал грунта произошел у одного из зданий в Оренбурге, пострадали два человека.

    Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов в соцсетях.

    "На улице Монтажников 7б произошел обвал грунта. В результате происшествия пострадали два человека. Они госпитализированы. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он.

    По предварительной информации пресс-службы Министерства здравоохранения Оренбургской области, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.

    Лента новостей