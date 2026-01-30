В Оренбурге из-за обвала грунта пострадали два человека
В регионе
- 30 января, 2026
- 09:18
Обвал грунта произошел у одного из зданий в Оренбурге, пострадали два человека.
Как передает Report со ссылкой на российские СМИ, об этом сообщил глава города Альберт Юмадилов в соцсетях.
"На улице Монтажников 7б произошел обвал грунта. В результате происшествия пострадали два человека. Они госпитализированы. В данный момент обстоятельства произошедшего выясняются", - написал он.
По предварительной информации пресс-службы Министерства здравоохранения Оренбургской области, пострадавшие находятся в состоянии средней степени тяжести, им оказывается вся необходимая помощь.
